Showcase maakt van Sint-Jozefskerk een muziektempel Ronny De Coster

17 januari 2019

05u13 0 Oudenaarde Voor de tweede editie van “Showcase” wordt de Sint-Jozefskerk van Oudenaarde omgetoverd tot een muziektempel. Net zoals in 2017 zullen -acht rasechte Oudenaardse bands of muzikanten het tegen elkaar opnemen. De Showcase is een initiatief van de werkgroep Muzikantentreffen en het stadsbestuur, dat plaatselijke muziekgroepen wil aanmoedigen.

“De stad voert al een aantal jaar een beleid ter ondersteuning van lokale bands en muzikanten”, zegt de nieuwe cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). “Zo werd een repetitiekot gebouwd, worden er regelmatig workshops en infosessies georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Muzikantentreffen en werd de muziekcheque in het leven geroepen, waarbij organisatoren een financieel duwtje in de rug krijgen bij het boeken van Oudenaardse bands. In 2017 werd in dit kader de eerste editie van de Showcase georganiseerd en dit jaar komt er, wegens groot succes, een vervolg”, legt Vercamer (CD&V) uit.

“We willen de komende jaren Oudenaards talent blijven aanmoedigen om te musiceren, het publiek de kans geven om hun lokale talenten te ontdekken én samenwerkingen tussen muzikanten, bands, organisaties, festivals en muziekprogrammatoren verder stimuleren. Op nog meer evenementen in onze stad moet talent van eigen bodem kunnen optreden”, verwoordt Vercamer de inzet.

Geen covers!

Inschrijven voor de preselectie voor de Showcase kan vanaf vandaag op www.vi.be. De inschrijving is pas geldig na het invullen van alle verplichte velden en het delen van minimum 3 demonummers, een aantal foto’s en een biografie. Er zijn 2 belangrijke voorwaarden: minstens één van de bandleden dient in Oudenaarde te wonen en de bands moeten eigen werk brengen, dus geen covers. De pre-selectiejury zal uit alle inschrijvingen 8 finalisten en 2 reservefinalisten selecteren, die persoonlijk verwittigd zullen worden.

Tijdens de Showcase zullen de 8 finalisten 20 minuten lang het beste van zichzelf kunnen geven voor een professionele jury en maken ze kans op diverse prijzen, waaronder een juryprijs, persprijs en publieksprijs.

De Showcase is een initiatief van de werkgroep Muzikantentreffen, een samenwerking tussen enkele gepassioneerde muzikanten, Jeugdhuis Canavia, Muziekhandel Oudenaarde en de dienst Cultuur van stad Oudenaarde.

Deze editie van de Showcase kadert in Lokale Helden, een initiatief van Poppunt.

Showcase: vrijdag 26 april om 20 uur in de Sint-Jozefskerk in Oudenaarde