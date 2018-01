Seniorenbond met vernieuwd bestuur naar 75-jarig bestaan 02u54 0 Foto André Marlier

De bond van 'Gepensioneerden Openbare Diensten en Sympatisanten' heeft met een nieuwjaarsreceptie het jaar ingezet in zaal Molenhuis in Eine. De bond werd destijds gesticht door wijlen Herman De Waele. Nu krijgt de organisatie een vernieuwd bestuur onder voorzitterschap van Marc Hanssens. Hij volgt de nu 86-jarige Roger De Bock op.





Het bestuur van deze 270 leden tellende seniorenbond bestaat verder uit Paul De Corte, Luc Baert, Jean-Marie De Clercq en Roger De Groote en kijkt al uit naar de viering van het 75-jarige bestaan in 2019.





(MAN)