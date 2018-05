Senioren krijgen riksjafiets en fitnesstoestellen 15 mei 2018

03u11 0

Het woonzorgcentrum Heilig Hart in Oudenaarde heeft een riksjafiets en buiten-fitnesstoestellen in gebruik genomen, die zijn aangekocht met de steun van de joggingclub Materrunners. "Sinds 2014 organiseren we een eigen loop- en wandelevenement. De opbrengst van deze jogging gaat telkens naar een goed doel. Vorig jaar was dat het woonzorgcentrum Heilig Hart Oudenaarde. Dankzij de sponsoring van het Oudenaards bedrijf Cortina-Group konden eerder een riksjafiets aan het woonzorgcentrum schenken, waarmee personeel en de vrijwilligers telkens met twee bewoners van het woonzorgcentrum een tochtje konden maken. Met de rest van de opbrengst van de Adriaen Brouwerrun kocht het woonzorgcentrum een aantal buiten-fitnesstoestellen", verduidelijkt Dirk Van Maelzaeke van de Materrunners. De volgende Adriaen Brouwerrun vindt plaats op zaterdag 16 juni. Info: www.adriaenbrouwerrun.be





(DCRB)