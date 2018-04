Seizoen van start met flinke vangst bij vissersclub 'Den Drijf' 17 april 2018

Nu de lente in het land is, verschijnen ook de vissers opnieuw overal aan de waterkant om hun favoriete hobby te beoefenen. De openingswedstrijd aan Den Drijf, voor wat de B-reeks betreft, werd op gang geschoten door Bernard Vanderbeken en gewonnen door Timothy Matton met een vangt van 22,150 kg. Zijn naaste belager was Marc Teirlinck die erin slaagde om 20 kg op het droge te brengen. De top 5 was verder bevolkt door Dimitri Verleyen, Werner De Potter en Rudy Doom.





(MAN)