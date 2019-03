Seingever Luc Watté staat al 8 jaar op de eerste rij als seingever: "Peloton voorbij en naar huis om verder te kijken op televisie" Lieke D'hondt

01 maart 2019

08u39 0 Oudenaarde Het openingsweekend van het klassieke wielerseizoen staat voor de deur en dat brengt het wielercircus naar de Vlaamse Ardennen. Koers is meer dan de renners alleen. Van seingevers, koersdirecteurs, café-uitbaters, rennersvrouwen, wielertoeristen tot ploegleiders, wij gingen langs bij die andere protagonisten van het wielrennen.

Als seingever staat Luc Watté al acht jaar lang bij zowat elke koers in de streek op de eerste rij. De liefde voor sport in het algemeen en wielrennen in het bijzonder is dan ook groot. Gewapend met een fluitje, fluohesje, seingeversband en verbodsbord staat hij ook dit weekend langs de kant van de weg.

De lente komt eraan, begint het al weer te kriebelen om aan de slag te gaan als seingever?

"Bij mij kriebelt het al lang. Als in de winter de eerste opdrachten beginnen binnen te komen, is het al zover. Ik sta al te popelen om de sfeer van de koersen opnieuw mee te maken. Ik ben ook altijd blij om de renners en medewerkers terug te zien. Ik kan niet wachten tot het 2 maart is en de Omloop daar is."

Hoe begin je aan een engagement als seingever?

"Acht jaar geleden stond ik naar de Driedaagse van de Panne te kijken die hier in Oudenaarde aankwam. Een buur stond als seingever op het kruispunt. We geraakten aan de praat en zo ben ik er zelf ingerold. En nu geraak ik er niet meer uit (lacht)."

Maar dat zou je ook niet willen, zo te horen.

"Nee. Ik ben gezond en ik hou van de koers, dus ik ga het nog wel even blijven doen."

Seingever zijn is soms een ondankbare taak. Hebben de bestuurders genoeg respect voor jullie?

"Het beeld van seingever is niet zo populair. Wij zijn een beetje de boosdoeners omdat we het verkeer moeten stilleggen. Een deel van het publiek heeft natuurlijk wel respect, maar er is nog steeds een categorie mensen die daar lak aan heeft. Zij hebben geen hart voor de koers of ze zijn gehaast omdat ze ergens moeten zijn op een bepaald uur. Ook motards doen vaak lastig. Zij schieten zich overal tussen en je kan ze moeilijk tegenhouden. Vooral als het peloton uit elkaar ligt, wordt er veel geklaagd. Ik heb het eens meegemaakt dat er bij de dames meer dan twintig minuten verschil zat tussen de rensters. Dan komen er toch een paar bestuurders uit hun auto, maar dan nog kunnen wij daar niets aan doen. De veiligheid tussen de rode en de groene vlag is prioritair voor ons. Pas als de groene vlag passeert, mogen we het kruispunt vrijgeven."

Ben je ooit fysiek geïntimideerd?

"In de koers niet, maar tijdens andere evenementen zoals loopwedstrijden ben ik wel al eens bedreigd door een ongeduldige bestuurder. Gelukkig kon ik voorkomen dat het escaleerde. Je kan er trouwens van uitgaan dat er op ieder evenement minstens één clown is. Je hebt altijd wel iets voor."

Is er veel mensenkennis nodig om te weten hoe je daarmee om moet gaan, of moet je daar een opleiding voor

volgen?

"Er is geen echte opleiding om seingever te worden. Enkel om gemachtigd opzichter te zijn moet je een cursus volgen. Dan leer je hoe je veilig het verkeer kan stilleggen om mensen te laten oversteken op een bepaald punt. Als seingever moet je enkel het verkeer kunnen stilleggen tussen de rode en groene vlag. Dat kan eigenlijk iedereen."

Je moet gewoon je gezond verstand gebruiken?

"Ja, als de politiemotards passeren, weet je dat het bijna tijd is voor actie. Eens de rode vlag er is, moet je gewoon op de aangeduide plaats gaan staan en het verkeer tegenhouden. Het enige waar ik het soms moeilijk mee heb, is dat veel fietsers en voetgangers niet weten dat ze ook moeten stoppen. Velen kennen gewoon de betekenis van het C3-verbodsbord (verboden toegang in beide richtingen, red.) niet en dat leidt tot discussies. Wij moeten hen er dan attent op maken dat het verbod ook voor hen geldt. Misschien moet een verkeersdeskundige dat nog eens goed duidelijk maken aan het grote publiek. Al heeft het maar effect op één of tien personen, het zou toch al iets uitmaken."

Als seingever maak je de koers mee vanop de eerste rij, maar dat betekent ook dat je niet altijd de finale van de wedstrijd kan meepikken?

"Vaak zijn we al thuis en kunnen we het einde van de rit nog volgen, maar tijdens de Ronde van Vlaanderen lukt dat bijvoorbeeld niet. Dan neem ik de wedstrijd op en kijk ik achteraf nog eens. Ik kan wel niet wachten om te weten wie er gewonnen heeft, dat zoek ik al op. Maar ik wil de wedstrijd wel nog zien, uit liefde voor de sport."