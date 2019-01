Scholen krijgen centen voor de renovatie van hun gebouwen Ronny De Coster

18 januari 2019

17u23 0 Oudenaarde Het Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde (KBO) krijgt van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits meer dan 2 miljoen euro voor de aankoop en renovatie van schoolgebouwen in het centrum van Oudenaarde en deelgemeente Mater. De Vrije Basisschool Huise krijgt centen om een nieuwe school met sporthal te bouwen, maar heeft zelfs met de toegekende steun het financiële plaatje nog niet rond. Ook scholen in Zottegem en Ronse krijgen geld om hun gebouwen te renoveren.

Bijna 2 miljoen euro gaat naar de aankoop en geplande verbouwing van een gebouw naast de KBO-school Achter De Wacht.

“Het gaat om de voormalige vakschool, waarvan de KSA nog een deel heeft gebruikt. Maar het pand is helemaal te renoveren, want het voldoet in de verste verte niet meer aan de hedendaagse eisen”, zegt Ingrid Engels, verantwoordelijke Bouw en Preventie bij KBO Oudenaarde.

“Het gebouw bestaat uit twee blokken. In het ene komen acht klaslokalen en in het andere ook nog eens een tiental, maar dan op de eerste verdieping. Op het gelijkvloers laten we een refter met keuken en ook een turnzaal bouwen”, voorziet Engels. Ze hoopt dat de werkzaamheden nog dit schooljaar starten en dat de gebouwen in september volgend jaar instapklaas zijn.

Speelplaats vernieuwen

Ze krijgt ook geld voor de KBO-school in Mater: de minister geeft een subsidie van 99.242 euro voor de vernieuwing van de speelplaats van die school. “We hebben onze schoolgebouwen recent voor 1,2 miljoen euro gerenoveerd en de vernieuwing van de speelplaats is de volgende stap in de opwaardering van de schoolsite”, weet directeur Geert Bradt. Eens dat werk achter de rug, wacht ook nog de renovatie van klaslokalen op de kelderverdieping van de school. Maar dat dossier kan pas over twee jaar opstarten: Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs wil tussen twee subsidiedossiers altijd een wachttijd van minstens twee jaar.

School en sporthal in Huise

283.603 euro is het subsidiebedrag dat de onderwijsminister vandaag noemt voor de verbouwing van de Vrije Basisschool in Huise. “Ik hoop en vermoed dat dit toch maar een klein deel is van wat ons was beloofd, want op die lijst ontbreekt nog een subsidie van 2,1 miljoen euro”, reageert directeur Mia Van Steenkiste.

Wanneer de graafmachines aan de Kloosterstraat aanrukken, is nog niet bekend, want ook met de voorziene 2,1 miljoen euro subsidie heeft de inrichtende macht van de school het financiële plaatje nog niet rond. Het hete hele bouwproject zal ongeveer 6 miljoen euro kosten. Het gemeentebestuur betaalt mee voor de sporthal, omdat ze die ook zelfs zal gebruiken en verleent ook een renteloze lening. Voor het deel van de factuur dat de school moet betalen, is het financiële plaatje nog niet compleet. “Maar we hebben wel goede hoop dat het binnenkort rond is”, zegt directeur Mia Van Steenkiste.

Ronse en Zottegem

De minister heeft verder ook centen voor de verbouwing van schoolgebouwen in Ronse: KSO Glorieux en de Vrije Kleuter en Lagere School krijgen samen 18.674 euro voor het bouwproject van de Serafijnschool komt er 501.526 euro Vlaamse steun.

De Vrije Basisschool van Grotenberge krijgt 201.424 euro en voor infrastructuurwerken aan de Vrij Basisschool van Oombergen past Vlaams onderwijsminister 94.185 euro bij.