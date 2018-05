Schepen hinkelt tegen holebi-haat 16 mei 2018

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie morgen heeft Oudenaarde op drie plaatsen in de stad een hinkstapspel op straat geschilderd in de regenboogkleuren. "Dat gebeurt aan het zwembad Sportoase, het voetbalterrein en aan het A-terrein. Ook in Oudenaarde willen we tonen dat discriminatie op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit onaanvaardbaar is", zegt schepen voor Gelijke Kansen John Adam (Open Vld), die voor de gelegenheid zelf maar eens een van de hinkstapspelen uittest. In de Hoogstraat zal ook een zebrapad overschilderd worden in de regenboogkleuren. "Het is verf die ongeveer vier weken mee gaat", zegt Adam nog. (DCRB)