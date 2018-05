Samen sporten om je leven op de rails te krijgen 24 mei 2018

Oudenaarde Het OCMW van Oudenaarde start binnenkort met de Meersporters, een activeringsprogramma gericht op leefloon- en steungerechtigden. Acht weken lang zal kunnen gesport worden op maat van elke deelnemer. Voor de begeleiding zoekt het OCMW nog naar vrijwilligers.

"We zijn op zoek naar sportieve vrijwilligers die willen meesporten met leefloon- en steungerechtigden om met hen al sportend stappen vooruit te zetten op het vlak van mentale en fysieke weerbaarheid. Want daar ontbreekt het bij deze doelgroep vaak aan", zegt OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V). "Door samen te sporten kunnen deelnemers bruggen slaan die hen vooruit helpen op andere vlakken. De bedoeling blijft dat ze zo snel mogelijk weer hun eigen leven in handen kunnen nemen. Na acht weken kunnen de steungerechtigden dan via teamactivering doorstromen naar een project sport in samenwerking met de sportdienst en The Outsider. Sporten is gezond, maar het moet ook een opstap zijn naar sterkere vaardigheden, wegkomen van het sociaal isolement, taalvaardiger worden, beter geïntegreerd zijn om zo stappen vooruit te zetten naar werk of opleiding en zijn of haar leven weer op de rails krijgen", zegt Vercamer.





De Meersporters sporten voortaan (tot 10 juli) iedere dinsdagavond samen vanaf 18 uur. "Het initiatief Meersporters is in eerste instantie gericht op steungerechtigden, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat in groep sporten motiverend en leuker is, is iedereen welkom", aldus Vercamer.





Meer info: Laure Reyntjes: lr@ocmwoudenaarde.be of 055/46.06.54. (DCRB)