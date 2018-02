Sabine De Vos vertelt in PAM 07 februari 2018

02u54 0

Jeugdateur en gewezen omroepster Sabine De Vos is op woensdag 14 februari vanaf 14 uur te gast in het Provinciaal Archeologisch Museum (PAM) Ename. Ze leest er voor uit haar laatste boek 'En toen zei de draak:...'. Dat is een dik volksverhalen-sprookjesboek met dertig onbekende, soms erg oude verhalen, vaak mondeling overgeleverd, uit dertig verschillende uithoeken van de wereld. Na het voorlezen gaat ze met de aanwezigen in gesprek. Deelnemen is gratis. Inschrijven kan via pam-ename@oost-vlaanderen.be of 055/30.90.40. (TVR)