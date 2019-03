Ruim 900 lopers en stappers in Trial Oudenaarde

van Lions Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

17 maart 2019

Meer dan 900 sportievelingen verschenen aan de start van de Trial Oudenaarde.

Ze liepen niet alleen langs, maar ook door enkele historische gebouwen van de stad. Onder meer de deuren van het stadhuis, het oude station en de Sint-Jozefskerk stonden open om de deelnemers binnen en buiten te laten. “We zijn best wel tevreden met de opkomst”, zegt Mathieu Van Damme, de voorzitter van de organiserende serviceclub Lions Oudenaarde/Vlaamse Ardennen. “De opbrengst van dit evenement schenken we aan oogarts Piet Noë, die een oogkliniek heeft in Rwanda”, legt Van Damme uit.