Rugbyclub Rhinos kijkt uit naar nieuwe terreinen en clublokaal

Bij de jaarwissel heeft het bestuur van rugbyclub Rhinos zijn spelers, medewerkers en sponsors getrakteerd in de volkszaal van het stadhuis. Voor de club wordt het een uitzonderlijk jaar. De mannenploeg staat momenteel eerste in de tweede nationale en er wordt druk gewerkt aan de twee nieuwe terreinen en het eigen clublokaal tussen de Abraham Hansschool en de Schelde aan de Aalststraat. De terreinen zullen in september speelklaar zijn. Kort daarna opent ook het eigen clublokaal met bijhorende kantine.





