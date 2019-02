Rosina Foubert is nieuwe voorzitter sp.a Oudenaarde Ronny De Coster

05 februari 2019

09u52 4 Oudenaarde Rosina Foubert uit Eine wordt de nieuwe voorzitter van de Oudenaardse sp.a. Franky Hiele neemt de taak van ondervoorzitter voor zijn rekening en Glenn Teirlinck is de nagelnieuwe secretaris van de Oudenaardse socialisten.

Bij sp.a Oudenaarde geeft Dagmar Beernaert dus de fakkel door aan Rosina Foubert. “Rosina is een fantastische, gedreven vrouw met een heel sociale inborst. Sp.a Oudenaarde mag tevreden zijn met haar aan het roer. Rosina is in socialistische kringen ook geen onbekende natuurlijk, ze kreeg het socialisme met de paplepel mee via papa Lucien Foubert, die jaren terug in de gemeenteraad zetelde”, schetst Dagmar Beernaert, die voor haar partij het fractieleiderschap in de gemeenteraad opneemt.

Eetfestijn

Het nieuwe sp.a-bestuur kondigt meteen haar eerste activiteit van het jaar aan: op zondag 10 februari vindt het jaarlijkse Winterdinner van de Oudenaardse socialisten plaats in de Qubus in Oudenaarde. Op het menu: côte à l’os à volonté, balletjes in de tomatensaus, vispannetje of een vegetarisch alternatief.

Kaarten kosten 15 euro en zijn te verkrijgen bij de bestuursleden. Kinderen tot twaalf jaar en mensen met een OK-pas betalen 7 euro, kindjes tot zes jaar eten volledig gratis.