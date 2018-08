Rootsriders sluit brouwerijconcerten af 03 augustus 2018

Voor het tweede jaar op rij stonden de Brouwerijconcerten op de koer van brouwerij Roman in het teken van tribute bands. Als vijfde in de rij en laatste voor deze zomer waren de Rootriders uit Nederland van de partij, de nummer 1 Bob Marley tributeband van Europa. En dat deze "king of reggae" nog niet vergeten is, bewees de grote opkomst waaronder duidelijk te zien heel wat fans van hem. Met een kleine 2.000 was men op de afspraak en de open doekjes bewezen ten volle dat men tevreden was over deze waardige afsluiter van de Roman-brouwerijconcerten.





(MAN)