Roompot start volgend jaar met bouw “Resort Flemish Ardennes Oudenaarde” Vakantieaanbieder mikt op Nederlanders, Duitsers en Belgen die houden van wielrennen en het Vlaamse Ardennen-landschap Ronny De Coster

14 maart 2019

18u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Roompot start in de herfst van volgend jaar met de bouw van een vakantiepark aan de Donk in Oudenaarde. Met “Resort Flemish Ardennen Oudenaarde” mikt de Nederlandse vakantieorganisator vooral op een Nederlands, Duits en Belgisch publiek dat houdt van wielrennen en het Vlaamse Ardennen-landschap. “In een eerste stap komen er 110 vakantiewoningen en uiteindelijk gaan we allicht naar 250. Iedereen kan daarin investeren, maar wij zorgen voor de verhuring”, zegt Jan Blijenberg van Roompot.

Roompot kwam al in 2017 met de stad overeen om het terrein van de verlaten Kompas Camping voor 99 jaar in erfpacht te nemen om er een vakantiepark te ontwikkelen. De vakantieorganisator deed er lang over om uit te maken hoe die het gebied zal herontwikkelen.

“We zitten nog altijd in de studiefase, maar hebben de grote lijnen van ons project uitgezet”, zegt Jan Blijenberg, directeur Projectontwikkeling bij Roompot Projects.

Eerst 110 vakantiehuisjes

In een eerste stap voorziet Roompot de bouw van 110 vakantiewoningen op een terrein van 10 hectare.

“Het gaat om mobiele, prefab-huisjes in houtskeletbouw, die uitgevoerd worden in verschillende thema’s. In sommige voorzien we twee slaapkamers, in andere drie. Naast die 90 chalets voor gezinnen of groepen tot zes personen komen er ook nog 20 verblijfplaatsen voor groepen van 8 tot 16 personen”, verduidelijkt Blijenberg de bouwplannen.

Roompot bouwt de woningen en organiseert de verhuring ervan, maar blijft zelf geen eigenaar. “Alle huisjes worden verkocht aan mensen die dit zien als een investering, waarvoor wij hen een rendement garanderen. De goedkoopste zullen ongeveer 150.000 euro kosten, de duurste dubbel zoveel”, voorziet Blijenberg.

Timing

In het najaar dient Roompot de aanvraag voor de omgevingsvergunning in om in het voorjaar 2020 groen licht te krijgen voor het project.

“Op dat moment starten we met de verkoop van de huisjes. In het najaar van 2020 willen we dan starten met de bouw, zodat we in de zomer van 2021 de eerste gasten kunnen verwelkomen”, schetst Jan Blijenberg de timing.

Het plan van Roompot voorziet ook de aanleg van een terrein voor kampeerwagens. Dat komt op de voormalige parking van de camping aan de kant van de Kortrijkstraat.

We zien in Oudenaarde heel veel troeven. Het wielertoerisme is misschien wel de belangrijkste aantrekkingspool, maar ook het landschap van de Vlaamse Ardennen kunnen we bij onze Nederlandse, Duitse én Belgische klanten zeker uitspelen. Jan Blijenberg, directeur Projectontwikkeling bij Roompot Projects.

Uiteindelijk wil de Nederlandse vakantieorganisator aan de Donk ruim 200 woningen bouwen. Maar daarop staat nog geen termijn. “We moeten eerst ondervinden hoe het loopt met wat we nu uitrollen. Maar sowieso geloven we sterk in de slaagkansen van dit project. We zien in Oudenaarde heel veel troeven. Het wielertoerisme is misschien wel de belangrijkste aantrekkingspool, maar ook het landschap van de Vlaamse Ardennen kunnen we bij onze Nederlandse, Duitse én Belgische klanten zeker uitspelen”, gelooft Blijenberg. Dat er in de wijde omgeving nog geen ander park bestaat, vergroot alleen maar de overtuiging van de Nederlanders, dat ze in Oudenaarde aan een succesverhaal beginnen.

“Wij zijn alvast zeer blij met de komst van dit vakantiepark, dat gebouwd wordt met het grootste respect voor de omgeving. En dat dit nog maar eens een versterking betekent van ons imago als wielerstad, maakt mij heel gelukkig”, reageert de Oudenaardse burgemeester

En ook voor de buren van The Outsider, die aan de Donk al tal van sportieve activiteiten ontwikkelen, is de komst van het vakantiepark goed nieuws. “We gaan samenwerken: Roompot verschaft de toeristen hun verblijf, terwijl wij hen een heel aanbod aan activiteiten kunnen bieden”, voorziet Arthur Provoost. Hij wordt de uitbater van The Lake House, een polyvalent gebouw dat The Outsider bouwt naast de Donkvijver.