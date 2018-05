Roompot neemt meer tijd voor ontwikkeling vakantiepark Donk 30 mei 2018

De start van de bouw en dus ook de opening van een nieuw vakantiepark door de Nederlandse vakantieorganisator Roompot aan de Donk in Oudenaarde is met een paar maanden uitgesteld. "Het marktonderzoek dat we voeren, vraagt meer tijd dan voorzien", verklaart Robbert Martens, projectontwikkelaar bij Roompot Projects, de vertraging.





Roompot Vakanties en de stad Oudenaarde tekenden in november vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van een vakantiepark met in een eerste fase de bouw van 110 recreatiewoningen. De aanvankelijke planning was dat Roompot deze maand zou starten met de werkzaamheden op het terrein en ook de verkoop en verhuur van de woningen moest al gestart zijn. Maar het blijft nog stil op en rond de terreinen van de verlaten Kompas Camping in Bevere.





"Ons project in Oudenaarde loopt vertraging op, omdat het marktonderzoek dat wij voeren, toch wel meer tijd in beslag neemt dan wij oorspronkelijk hadden voorzien", zegt Robbert Martens, ontwikkelaar bij Roompot Projects. "Waar we vooral nog over nadenken is de grootte en de indeling van de woningen. We willen een project opzetten, dat precies past bij de noden van de vakantieganger die in Oudenaarde wil verblijven. Daarom voeren we bijkomend marktonderzoek", legt Martens uit.





Doordat het onderzoek nog niet is afgerond, is de exacte invulling van de locatie nog niet bekend. De vermoedelijke vertraging bedraagt acht maanden. De oorspronkelijke planning was om het vakantiepark voor de zomer van volgend jaar klaar te hebben, maar dat zal dus allicht pas in 2020 zijn. (DCRB)