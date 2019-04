Ronde-winnaar Alberto Bettiol met mascotte van Oudenaardse school naar huis Ronny De Coster

07 april 2019

19u51

Bron: Eigen berichtgeving 1 Oudenaarde De Ronde werd niet alleen een hoogdag voor de Italiaan Alberto Bettiol, maar ook voor enkele leerlingen van Bernardusscholen in Oudenaarde. Helena, leerlinge van het Bernardustechnicum, mocht aan de Ronde-winnaar de mascotte van de school overhandigen.

“Deze mascotte is in het leven geroepen, toen we op schoolreis naar Amsterdam vertrokken en een juf niet mee kon, omdat ze zeer zwaar ziek was. Toen ging de mascotte in haar plaats mee. Sindsdien maakt het popje alle grote momenten mee op school”, legt Helena uit.

Bernardusscholen had in drie vestigingen ook wedstrijden georganiseerd, waarvan telkens vier winnaars naar de officiële persconferentie van de winnaar mochten.