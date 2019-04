Ronde voor Wielertoeristen kent minder valpartijen met dank aan het mooie weer Ronny De Coster

06 april 2019

20u16 4 Oudenaarde Gesakker op de Koppenberg, maar toch opvallend minder valpartijen waren er tijdens de Ronde voor Wielertoeristen waarvoor zaterdag 16.000 wielerliefhebbers uit binnen en vooral buitenland hun koersmachine van stal haalden.

“En ze rien lijk zot”, zingt de West-Vlaamse bard Yvie in ’t Echt halweg de helling. Maar op de Koppenberg reden ze helemaal niet als gek: sommigen riepen en schreeuwden tegen de gevallen voorganger die hen de weg versperde en gingen dan sakkerend en vloekend zelf tegen de vlakte. Nochtans: de ‘toestand van het wegdek’ was dit jaar geen excuus om niet boven te geraken: de Koppenberg lag er uitzonderlijk droog bij. Maar het blijft wel dé kuitenbijter van de Ronde.

“Ik geraak er met mijn fiets ook niet op”, bekende de zanger uit Wakken in West-Vlaanderen. “Maar het is de strafste aller hellingen in de allermooiste koers van Vlaanderen. Daarom koos ik deze plek om de renners aan te moedigen”, vertelde Yvie met zijn gitaar in de hand.

Topdag voor horeca

Voor de horeca betekende de Ronde voor wielertoeristen een topdag: terrasjes op de Markt in Oudenaarde zaten afgeladen vol. “Dat hebben we aan het weer te danken: vorig jaar vertrokken de deelnemers meteen na hun aankomst, omdat het toen zo koud was. Nu blijven ze nog uren plakken”, prees Pascal De Waele van het restaurant Priorij van Elsegem op de Markt zich gelukkig.

