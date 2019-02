Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen bijna uitverkocht: slechts 42 procent van deelnemers is Belg Ronny De Coster

20 februari 2019

19u57 0 Oudenaarde Wie op zaterdag 6 april wil meerijden in de Ronde van Vlaanderen Cyclo, moet zich wel héél erg reppen: van de 16.000 beschikbare tickets zijn er maar 450 meer beschikbaar. “Het ging nog nooit zo hard en dat komt vooral door de stijgende buitenlandse interesse”, analyseert Christophe Impens de cijfers.

“Belgen hebben de neiging om met hun inschrijven te wachten op de weersvoorspellingen voor het weekend van de Ronde. Wie die tactiek aanhoudt, zal er dit jaar aan zijn voor de moeite: binnen dit en een week zijn alle tickets de deur uit: we hebben er nog 450. Zo snel zijn de inschrijvingen nog nooit gebeurd. We zitten minstens anderhalve week voor op vorig jaar, toen het ook al heel hard ging”, vergelijkt Christophe Impens, CEO van Peloton, organisator van de Ronde van Vlaanderen Cyclo.

De buitenlandse promotie voor de Ronde en voor Vlaanderen als fietsregio werpt almaar meer haar vruchten af Christophe Impens, CEO van Peloton, organisator van de Ronde van Vlaanderen Cyclo

Opmerkelijk: dit jaar rijden er opmerkelijk meer buitenlanders mee dan Belgen. “We hebben die buitenlandse belangstelling met de jaren zien stijgen. Vorig jaar was het nog fiftyfifty, maar voor het eerst komen de buitenlandse wielertoeristen met 58 procent duidelijk in de meerderheid. Nederlanders voeren de buitenlandse lijst aan, gevolgd door de Britten, Fransen, Italianen, Duitsers, Spanjaarden, Noren, Denen, Ieren en Amerikanen. Zelfs het verre Nieuw-Zeeland en Canada staan in de top-twintig. Alles samen hebben we nu al 63 verschillende nationaliteiten. Vorig jaar waren het er 57”, analyseert Impens de inschrijvingslijsten.

“De Ronde van Vlaanderen wordt een almaar sterker merk met een stijgende belangstelling in het buitenland. Dat Toerisme Vlaanderen buien de landsgrenzen Vlaanderen ook steeds meer gaat promoten als fietsregio, werkt dat zeker in de hand”, verklaart hij de evolutie.

Inschrijven

Wie de Ronde van Vlaanderen Cyclo rijdt, kan kiezen uit routes van 74, 139, 174 of 229 kilometer. De eerste drie starten aan de Qubus in Oudenaarde, wie de 229 kilometer rijdt, vertrekt in Antwerpen, zoals ook de elites dat ’s anderendaags doen.

Alle praktische info start op de website www.peloton.be.