Ronde van Vlaanderen klautert volgend jaar over Ladeuze Zottegem weer een van de zeven Dorpen van de Ronde Ronny De Coster

12 december 2018

11u43 0 Oudenaarde De 103de Ronde van Vlaanderen rijdt op zondag 7 april over de Ladeuzestraat, de 1 kilometer lange helling op Maarkedals en Oudenaards grondgebied. Zottegem is weer een van de zeven dorpen van de Ronde. Het is de achtste keer dat de finish op de Minderbroedersstraat in Oudenaarde ligt.

Tussen startplaats Antwerpen en de finish in Oudenaarde worden opnieuw alle zeven Dorpen van de Ronde aangedaan, waaronder Zottegem.

De renners rijden over 17 hellingen met als nieuwkomer Ladeuze tussen Maarkedal en Oudenaarde. De Ladeuzestraat is 1.000 meter lang een heeft een maximale stijgingsgraad van 16%.

Tenbosse

De Muur van Geraardsbergen blijft in de Ronde en dat is niet alleen voor Geraardsbergen, maar ook voor Brakel goed nieuws: het peloton gaat op weg naar Geraardsbergen ook over Tenbosse.

Koppenberg, Hotond

Verder in de Vlaamse Ardennen geen verrassingen: de Koppenberg zit op 45 km van de finish met daarna de kasseien van de Mariaborrestraat, de Steenbeekdries en de Taaienberg. Dan volgen de Kruisberg/Hotond en het tweeluik Oude Kwaremont en Paterberg. Met respectievelijk drie en twee passages behouden zij hun sleutelrol in Vlaanderens Mooiste.

Taaienberg maakt Ronde voor Vrouwen pittiger

De 16de editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen met start in Oudenaarde gaat over tien hellingen en vier kasseistroken. De koers krijgt door toevoeging van de Taaienberg in Maarkedal een meer pittige finale. De dames dokkeren ook over een deel van de kasseien van de Steenbeekdries. Daarna rijden ze richting Kruisberg/Hotond, Oude Kwaremont en Paterberg.

Junioren: tussen Herzele en Geraardsbergen

De junioren rijden hun Ronde van Vlaanderen tussen Herzele en Geraardsbergen. Na een aanloop over Zottegem en Brakel en drie lokale rondes met passages over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg zal op de Vesten in Geraardsbergen de winnaar van de 51e editie gekend zijn.

