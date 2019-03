Rodelos wordt fietsstraat en moet tweewielers ook uit Galgestraat halen Ronny De Coster

28 maart 2019

17u44 0 Oudenaarde De Rodelos in Oudenaarde wordt een zogenaamde fietsstraat. Fietsers mogen er in het midden van de weg rijden en voor auto’s is het verboden hen in te halen.

De fietsstraat loopt van aan de vernieuwd parking op de sportsite naast het sportcentrum tot de Galgestraat. Op dat traject zijn ook auto’s toegelaten, maar die moeten zich schikken naar het fietsverkeer.

“De fietsers geven hier het tempo aan waarop het verkeer rijdt. Fietsers mogen in beide richtingen rijden en daarbij de helft van de rijbaan in hun rijrichting gebruiken”, licht sportschepen Peter Simoens (Open Vld) toe.

Weg uit Galgestraat

“Op dit traject uitsluitend fietsen toelaten is niet mogelijk, omdat veel bewoners van de Galgestgraat achter hun huis een garage hebben die ze via de Rodelos moeten bereiken”, zegt Simoens. Hij wil de nieuwe fietsstraat ook niet alleen zien als de weg naar en van de sporthal. “We willen dat ook doorgaand fietsverkeer vanuit de Prins Leopoldstraat richting Eine niet langer slalomt tussen de bloembakken in de Galgestraat, maar ter hoogte van de President rechts afslaat en zo via de fietsstraat verder rijdt. We zullen in de Prins Leopoldstraat en de Galgestraat nog signalisatie plaatsen om het gebruik van de fietsstraat aan te moedigen”, voorziet de sportschepen.