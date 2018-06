Rode Duivels slapen in lakens uit regio SCREENTEX VERRAST SPELERS MET GEPERSONALISEERD BEDDENGOED RONNY DE COSTER

20 juni 2018

02u38 0 Oudenaarde Na de overwinning tegen Panama, stond de Rode Duivels maandagavond een verrassing te wachten: hun bed was gedekt met gepersonaliseerde lakens. Daar had het Oudenaardse bedrijf Screentex, in opdracht van de Belgische voetbalbond, voor gezorgd.

Screentex, gevestigd aan de Ronseweg in Leupegem, is gespecialiseerd in het ontwerpen en bedrukken van reclame- en bedrijfskledij: ondernemingen, maar ook verenigingen doen op de zeefdrukker een beroep om hun logo of reclame op allerhande kledij en petjes te plaatsen. "We zijn geen groot bedrijf, eerder een kleine KMO. Ik heb drie mensen in dienst en we werken op maat. Dat maakt dat we ook snelle opdrachten aankunnen en misschien is het daarom dat we werden gevraagd om de lakens voor de Rode Duivels te bedrukken", gelooft Lode Van Den Abeele.





Want het moest snel gaan met die opmerkelijke opdracht die Screentex vorige week binnenkreeg. "Onze klant Sleeplife levert de bedden en het bedlinnen voor de Rode Duivels en kwam met de vraag of wij de lakens van de spelers konden bedrukken. Elke Rode Duivel moest gepersonaliseerde lakens krijgen. Dat wil zeggen: met daarop zijn naam en rugnummer. Lakens bedrukken, dat is normaal niet onze business, omdat die nu eenmaal groter zijn dan de artikels die wij doen. De vraag van de voetbalbond en Sleeplife had ons anderzijds wel uitgedaagd, dus gingen we hier maar al te graag op in. Zeg nu zelf: wat een eer dat de Rode Duivels in 'onze' lakens slapen", bedenkt Lode.





Eén dag

"We kregen één dag de tijd om de klus te klaren. De opdracht kwam heel laat en de lakens moesten woensdagochtend mee met het vliegtuig dat de Rode Duivels naar Rusland bracht. Alleen mocht niemand het weten, want de voetbalbond had het als een verrassing voorzien. Wij waren apetrots dat we dit mochten doen, maar het moest een strikt geheim blijven. Misschien ook net daarom dat de opdracht zo nipt op tijd kwam", denkt Lode. En die verrassing voor het nationale elftal was voorzien voor na hun eerst wedstrijd op het WK. Pas toen de spelers maandagavond na hun zege tegen Panama hun bed indoken, zagen ze dat het was opgemaakt met de gepersonaliseerde lakens uit Leupegem. "Enkele spelers, onder wie Adnan Januzaj hebben een foto van hun bed al gepost op sociale media. Apetrots zijn we", glundert Lode.





Ook Vergokan

Screentex is niet het enige Oudenaardse bedrijf dat kan 'meesnoepen' van het WK voetbal. Vergokan uit Oudenaarde, producent van kabelsystemen waarin allerlei bekabeling kan worden opgeborgen, mocht in Rusland acht WK-stadions uitrusten. Aan die opdracht verdiende Vergokan ongeveer een miljoen euro.