Rode Duivels aan Qubus en op Bierfeesten WK-MATCHEN OP SUPERGROOT SCHERM ANIMATIE AFTERPARTY RONNY DE COSTER

07 juni 2018

02u37 0 Oudenaarde Voetbalclub KSV Oudenaarde en het organisatiebureau Pete's Promotions slaan de handen in elkaar om - net als bij het WK 4 jaar en het EK 2 jaar geleden - de wedstrijden van de Duivels op groot scherm te brengen. Plaats van afspraak: de Qubus én de Bierfeesten.

Het Oudenaardse stadsbestuur heeft om veiligheidsredenen beslist om maar één locatie in open lucht toe te laten om de WK-matchen op groot scherm te brengen.





"Wij hebben samen met Peter Decordier al eerder met groot succes de matchen van de Duivels op groot scherm gebracht tijdens het vorige WK en EK. Onze site aan de Qubus kende de grootste volkstoeloop in de regio: gemiddeld kwamen zo'n 5.000 bezoekers opdagen. Het zal dit jaar niet anders zijn, zeker nu ook van de Duivels meer wordt verwacht. MCE Outside plaatst bij ons ook het allergrootste scherm in de hele regio", vertelt Tom Browaeys van voetbalclub KSV Oudenaarde.





"We willen er een echt feest van maken met heel wat animatie voor, tijdens en na de match", pikt medeorganisator Peter Decordier in. "We gaan de site ook volledig inkleden, zodat de supporters helemaal in de sfeer van de match zullen kunnen opgaan. En de drankenprijzen houden we bewust ook laag", belooft Decordier.





Desnoods binnen

"De Qubus biedt het grote voordeel dat de parking voldoende groot is om een pak supporters te ontvangen en er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt. Bovendien is er voor de politie camerabewaking zodat er ook qua veiligheid geen problemen kunnen ontstaan. En bij regenweer kunnen we makkelijk uitwijken naar de binnenkant van de evenementenhal waar we ook veel volk kunnen ontvangen", bedenkt Decordier.





De eerste match vindt plaats op maandag 18 juni om 17 uur tegen Panama. De deuren gaan open om 16 uur. Ook dit jaar wordt weer voor een pak animatie gezorgd en na de match is er de inmiddels bekende en beruchte afterparty met DJ No Trixx....





Dezelfde formule

De Rode Duivels spelen hun tweede match tegen Tunesië op zaterdag 22 juni om 14 uur. "Omdat er dan ook Bierfeesten zijn in Oudenaarde, zetten we ons groot scherm op aan de Ham. We brengen dezelfde formule, maar nog groter qua infrastructuur: ook hier speelt DJ No Trixx op de afterparty tot 18 uur.





En voor de derde voorrondewedstrijd tegen England keren we terug naar de parking van de Qubus vanaf 20 uur. Ook dan openen de deuren om 19 uur en is er een afterparty tot middernacht. En als de Rode Duivels doorgaan naar de achtste finales of verder, doen wij dat ook", besluit Decordier.





De toegang is telkens gratis.