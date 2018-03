Ritje naar nachtwinkel kost man 2.000 euro 29 maart 2018

02u48 0

W.D.S. (28) uit Oudenaarde is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 2.000 euro.





De man moest een rijverbod ondergaan, maar besloot toch om met de wagen op stap te gaan. "Ik was net thuis van vakantie en had niets in huis om te eten. Ik ben dan maar 's nachts naar de nachtwinkel gereden", vertelde hij. "Een stomme beslissing", maakte politierechter Pieter De Meyer hem duidelijk. Die legde hem naast de geldboete ook nog 3 maanden rijverbod op. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij bovendien eerst zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw succesvol afleggen en slagen in zowel medische als psychologische proeven. (TVR)