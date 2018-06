Ritje met crossmotor komt jongeman duur te staan 23 juni 2018

Q.D.V. uit Oudenaarde kreeg in de politierechtbank een boete van 960 euro en een maand rijverbod opgelegd nadat hij met zijn crossmotor betrapt werd op de openbare weg. De man bleek niet over het geschikte rijbewijs te beschikken en was niet in orde met zijn papieren. "Hij was op weg naar een veld om er te gaan crossen", vertelde zijn advocaat. De politierechter hechtte weinig geloof aan dat verhaal aangezien hij richting het centrum van Oudenaarde aan het rijden was. (TVR)