Rijverbod na negeren verbodsbord 03 februari 2018

W. B. uit Oudenaarde is veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod nadat hij het op 9 juni te bont maakte. Die dag vond in Oudenaarde de triatlon van Vlaanderen plaats, waardoor heel wat straten waren afgezet. De man trok zich daar niets van aan en reed toch de Bergstraat en de Desiré Waelkensstraat in. Toen de politie hem aan de kant zette, stelden ze vast dat de man onder invloed was van alcohol. Zo had hij 1,26 promille (goed voor 5 glazen) alcohol in het bloed. "Mijn cliënt was opgejaagd en is even zijn geduld verloren", vertelde zijn advocaat. (TVR)