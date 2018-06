Reuzenstoet en foodtrucks op Markt VERNIEUWD PLEIN KRIJGT WEER PROMINENTE ROL OP BIERFEESTEN RONNY DE COSTER

12 juni 2018

02u52 0 Oudenaarde Een historische stoet met reuzen, een foodtruckfestival, en Adriaen Brouwerspel met de Oudenaardse toneelverenigingen. Dat valt er te beleven op de vernieuwde Markt tijdens de komende Bierfeesten. En het plein heeft naast de Ham ook een eigen muzikale affiche met onder meer Radio Guga, Peter Koelewijn en The Scabs.

Het muzikale programma van de Adriaen Brouwer Bierfeesten raakte eerder al bekend. Met namen als Daan, Het Zesde Metaal, Haddaway, Snap! en Maxi Jazz/Faithless brengt organisator Peter Decordier dit jaar een wel héél sterke affiche.





Terwijl de grootste muzikale acts het podium op De Ham innemen, krijgt de Markt dit jaar weer een prominente rol. En dat is nieuw. "Samen met verenigingen hebben we een aanvullend, kwaliteitsvol en vooral sfeervol alternatief kunnen uitwerken, rekening houdend met de wensen van de omliggende horecazaken", zegt Decordier.





"Aan de fontein voorzien we in een feeërieke omgeving van stervormige tenten een beer- & foodconcept met allerlei foodtrucks en een aanbod aan speciale bieren van de Oudenaardse brouwerijen Roman en Liefmans. Tegelijkertijd zorgen verschillende muziekgroepjes voor de nodige sfeer: op vrijdag brengt de groep Poppy aanstekelijke reggaebeats. Congazz speelt zaterdag nummers van Buena Vista Social Club, Cubaanse en andere evergreens, Spaanse Mariachi- en Cumbianummers van Los Lobos. Radio Negra verkondigt zondag met een geheel eigen twist het evangelie volgens Manu Chao.





Op het animatieplein speelt Stichting De Mol 'Okerbruyn' over het leven van Adriaen Brouwer en zijn tijdgenoten uit de 17de eeuw, waar deserteurs en boeven grote sier maken met andermans geld. Het wordt woordeloos, ruw en bij vlagen humoristisch straattheater.





Vuurspuwers en acrobaten

Maar de apotheose op de Markt wordt allicht de historische stoet waarbij de reus Adriaen Brouwer, Johanna Van der Gheynst, Keizer Karel, Margaretha Van Parma en hun gevolg door de straten van Oudenaarde trekken. Vendeliers, vuurspuwers, acrobaten en touwspringers moeten van de stoet een groot spektakel maken. Oudenaardse toneelverenigingen brengen op de Markt het Adriaen Brouwerspel, gebaseerd op de Vijf Zintuigen.





"Ook is er op het parkinggedeelte van de Markt nog straatanimatie met onder meer Kartje Kilo met Radio Mano Sport.





Ook The Flower bombs, steltenlopers zullen op zaterdag op en rond de Markt flaneren."





En de Markt heeft ook een eigen muziekprogramma. Gilles Simoens opent op vrijdag. Ook Yevgueni en Peter Koelewijn staan dan op het programma. Zaterdag zijn onder meer Guido Belcanto en Radio Guga gepland en op zondag spelen Pieter-Jan De Smet en The Scabs.





Info: www.bierfeesten.be.