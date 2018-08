Retrofietsrit en cyclo-crossexpo ten huize De Meester 04 augustus 2018

02u33 0

Wielerfanaat Freddy De Meester organiseert op zondag 5 augustus een retrorit en tentoonstelling. Voor de fietstocht voor ex-veldrijders in retrostijl over 20 kilometer wordt uitgeweken naar de Wittelstraat in Zingem waar de Meerskantfeesten doorgaan in een organisatie van "De Zingemse Wielervrienden". Om 9u15 gaat ter hoogte van de feesttent de fietstocht van start. In groep trekt men langs de Schelde naar de Riedeken 3 te Ename bij Freddy De Meester. Waar men een bezoek kan brengen aan zijn unieke verzameling van koerstruien,koersfietsen,albums, posters, persartikels enz. Deze tentoonsteling is vrij toegankelijk tussen 9 en 11 uur en er is een terras met 30 zitplaatsen. (MAN)