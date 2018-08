Retroavond John & Sybille met Xqueeze 03 augustus 2018

02u40 0

Vandaag is er de jaarlijkse retroavond, georganiseerd door 'Vriendenkring John Adam & Sybille De Vos'. Dit in evenementenhal Qubus aan de Lindestraat 41 vanaf 20.30 uur. Trekpleister is Xqueeze, die als enige band van de Benelux het unieke concept 'band én deejay = 1' brengt. Waarbij ze in een wervelende show van 90 minuten 120 nummers loslaten op het publiek. Nadien volgt dj Monsieur, ondermeer bekend als huisdj van Charletan Gent, die de aanwezigen zal laten genieten van retromuziek. De inkom bedraagt 8 euro en de opbrengst gaat naar Koester Ename, Scouts Ename en KSA Mater. (MAN)