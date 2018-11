Restauratie Walburgatoren in Oudenaarde kost anderhalf miljoen euro Ronny De Coster

08 november 2018

19u50 1 Oudenaarde De restauratie van de Walburgatoren zal 1.510.499 euro kosten. Omdat de toren een beschermd monument is, betaalt de Vlaamse overheid een restauratiepremie van 842.693 euro.

De stad Oudenaarde betaalt 667.806 euro. Daarin zit ook het aandeel dat normaal door de kerkfabriek te betalen is. Maar die gaf te kennen, dat ze niet over de nodige centen beschikt.

Meer dan een jaar werk

Een aannemer is onlangs begonnen met de bouw van een stelling rond de Walburgatoren. De gevel van het hoogste gebouw van de Vlaamse Ardennen krijgt een grondige opsmuk. We werkzaamheden zullen minstens een jaar in beslag nemen en de toren zal gedurende al die tijd in de steigers staan.

Klokken luiden niet

Voor de veiligheid van de werklieden zullen de klokken niet luiden tijdens de werkuren en is er ook geen beiaardconcert op donderdagvoormiddag.