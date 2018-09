Restanten van Bourgondisch kasteel blootgelegd aan de Scheldekop Zondag is de site te bezoeken. Daarna verdwijnt alles weer onder de grond voor de aanleg van een nieuwe parking. Ronny De Coster

05 september 2018

11u35 2 Oudenaarde Bij werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe parking aan de Scheldekop in Oudenaarde zijn de de funderingen van het Bourgondisch kasteel blootgelegd. Het kasteel naast de gevangenis van Oudenaarde verdween eind jaren ’60 uit het straatbeeld, toen het werd afgebroken in het kader van de rechttrekking van de Schelde.

“Het Bourgondisch kasteel is één van de slechts drie volledig nieuwe burchten die Filips de Stoute (1363-1404) in Vlaanderen liet oprichten. Dit gebeurde als onderdeel van de uitbouw van de verdediging van Oudenaarde in de nasleep van de Gentse Opstand (1379-1385)”, weet archeoloog Arne De Graeve. “Er werd aan het kasteel gebouwd van 1385 tot 1426. Het oorspronkelijke kasteel was ommuurd en had een grote, zware toren.

In 1967 gesloopt voor rechttrekking Schelde

Maar dit toren is niet bewaard. “Hij bevond zich waar nu de Schelde stroomt. Later gebeurden er nog allerlei aanpassingen en herstellingen. Het aanvankelijk verdedigende karakter van het kasteel veranderde eind 16de eeuw. Het gebouw deed achtereenvolgens dienst als ambstwoning van de stadsgouverneur, militair hospitaal, houtzagerij, graanmaalderij, school en tot slot als stadsbibliotheek. In 1967 werd het gesloopt bij de rechttrekking van de Schelde”, vertelt De Graeve.

Dat bij de heraanleg van de parking naast de Schelde de restanten weer aan het licht, komen, is voor de historici een mooie gelegenheid om dit verborgen stuk geschiedenis archeologisch in kaart te brengen.

Zondag site te bezoeken

“We verwachtten wel dat er nog iets van het kasteel zou bewaard zijn, maar dat de restanten zo imposant waren, overtrof toch onze verwachtingen. Er zijn zelfs verschillende vloeren bewaard.” aldus De Graeve.Aanstaande zondag kan iedereen de opgravingen bezoeken. De archeologen geven dan doorlopend rondleidingen van 10u tot 18u. Nadien worden de restanten van het kasteel opnieuw afgedekt door de nieuwe parking. “Ik kan de inwoners alleen maar aanraden om nu zondag te komen kijken, het is een unieke kans om de restanten van het Bourgondisch kasteel te bekijken. Want daarna, als alles in kaart is gebracht, verdwijnt alles weer onder de grond.” besluit De Graeve.