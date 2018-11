Regisseur Nicolaas Rahoens maakt langspeelfilm over Vlaamse Ardennen Lieke D'hondt

21 november 2018

19u30 0 Oudenaarde Regisseur Nicolaas Rahoens plant een langspeelfilm in en over de Vlaamse Ardennen. De film heeft als titel ‘Adam en Eva’ en zal mee gedragen worden door lokale inwoners.

Over het verhaal willen de filmmakers nog niet veel kwijt, maar het belooft een volksfilm te worden waar drama, romantiek en humor de basisingrediënten zijn. Acteurs Bob De Moor en Marijn Devalck zullen betrokken zijn bij de productie. Om de film te maken, rekenen de filmmakers ook op de inwoners van de Vlaamse Ardennen. Ze zijn op zoek naar acteurs, actrices, logistieke medewerkers en artistieke ondersteuning. “De enige vereiste is dat de kandidaten afkomstig zijn uit één van de 18 steden en gemeenten die de Vlaamse Ardennen rijk is”, laten ze weten. Concreet zoeken de filmmakers acteurs, hobbykoks die de kleine crew van eten willen voorzien, geluidsmannen en productiehelpers die mee op zoek gaan naar figuranten, filmlocaties of vertoningszalen. Tot slot zijn ze ook op zoek naar een slaapplaats waar de crew tussen maart en juni enkele dagen kan overnachten.

Kandidaten kunnen een gemotiveerde mail met een korte cv en één of meerdere foto’s van zichzelf sturen naar evaenadam@telenet.be. Op 1, 2 en 3 februari zullen er dan auditiedagen plaatsvinden. Meer info is te vinden op de facebookpagina van ‘Adam en Eva’.