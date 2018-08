Recrean skippers wereldkampioen in Shanghai 01 augustus 2018

02u46 0 Oudenaarde Het meisjesteam van de Recrean Skippers uit Oudenaarde heeft zich tot wereldkampioen gekroond op het WK Ropeskipping in Shanghai. Jana Janssens, Janne Dewaele, Joyce De Temmerman en Laurena Van Leeuwen veroverden er het goud. "De ontlading was enorm", vertelt woordvoerster Mia Thienpont.

De Recrean Skippers uit Oudenaarde gooien momenteel hoge ogen op het WK Ropeskipping in Shanghai in China. Zo wist het meisjesteam goud te behalen. "Het was een heel spannende wedstrijd waarbij elke oefening doorslaggevend was", zegt woordvoerster Mia Thienpont. "Het team met Jana Janssens, Janne Dewaele, Joyce De Temmerman en Laurena Van Leeuwen presteerde op bijna alle onderdelen heel sterk. In tegenstelling tot de andere teams lieten ze geen steken vallen en zo konden ze het goud veroveren. Heel veel emotie en vreugde alom uiteraard. We zijn enorm trots op deze prestatie, maar ook de andere skippers presteerden al heel sterk in Shanghai."





De meisjes konden hun tranen niet bedwingen toen ze de punten op het scorebord zagen verschijnen. "Het is heel tof om dit met ons team te mogen meemaken. We hebben hier een jaar lang heel hard voor getraind. Dit is dan ook een bijzonder mooie beloning", glundert de Zwalmse Joyce De Temmerman. Het meisjesteam werd vorig jaar ook al Europees kampioen. Nu reizen ze door naar Zuid-China en Peking waar ze van een welverdiende vakantie zullen genieten. (TVR)