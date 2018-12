Recrean Skippers vieren superjaar én 25ste verjaardag Ronny De Coster

12u23 0 Oudenaarde Het Oudenaardse stadsbestuur heeft de atleten en het bestuur van de Recrean Skippers feestelijk ontvangen.

De reden was dubbel: de club bestaat 25 jaar en heeft ook een sportief topjaar achter de rug. 2018 begon met 3 provinciale en 3 Belgische titels op de teamkampioenschappen (beloften, damesteam en gemengd team). Daardoor selecteerden deze teams zich voor het wereldkampioenschap in Shanghai.

Er kwamen nog een paar skippers bij die mee mochten naar het WK want we werden ook Belgisch kampioen demo. Diezelfde avond werd Recrean Skippers ook nog eens uitgeroepen tot de meest succesvolle club in België. Tegelijk hebben de mini’s ook 2 medailles behaald op hun provinciaal kampioenschap.

En in China kennen ze de Recrean SOudenaardekippers nu ook. Zowel het damesteam als het demoteam veroverden de wereldtitel !

Op het Belgisch kampioenschap Masters (indiviudeel) behaalden ze in de damescategorie 15+ ook nog eens de gouden en zilveren medaille.