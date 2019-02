Recrean Skippers Oudenaarde goed voor twee maal zilver en één maal brons op Provinciaal Teamkampioenschap Ronny De Coster

26 februari 2019

Het meisjesteam van de Recrean skippers met Jana Janssens, Janne Dewaele, Laurena Van Leeuwen en Joyce De Temmerman heeft zilver behaald op het provinciaal teamkampioenschap Rope Skipping Oost- en West-Vlaanderen voor 15+. Bij de mixed teams mochten twee teams van de Recrean skippers het podium op. Het mixed team met Shana De Jaegher, Lode D’Hollander, Jens Ockerman, Kasper De Bruyn en Jilka Lauweryns behaalde zilver. Het brons was voor het team met Matthias Hiele, Lara De Smet, Joska Lauweryns en Eline Delcroix.

“Dit provinciaal kampioenschap is meteen ook de selectiewedstrijd voor het Belgisch Kampioenschap. Maar liefst zeven van de negen teams van de Recrean skippers behaalden een selectie voor dit Belgisch Kampioenschap dat op 16 en 17 maart plaats heeft in Wuustwezel. De komende weken zal er nog hard getraind worden om de oefeningen nog te perfectioneren tegen het Belgisch Kampioenschap waar er selecties kunnen gehaald worden voor het Europees Kampioenschap deze zomer in Oostenrijk”, verzekert voorzitster Anne Van Cauwenberghe.