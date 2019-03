Recrean Skippers Oudenaarde behalen goud op het Provinciaal Kampioenschap voor mini’s in Zottegem Ronny De Coster

27 maart 2019

17u32 2 Oudenaarde Op het Provinciaal Kampioenschap Oost- en West-Vlaanderen ropeskipping voor mini’s in Zottegem hebben de Recrean Skippers uit Oudenaarde sterk gepresteerd.

In de categorie van de 10-jarigen wist het team van Anke Vandenbusche en Fleur Schelstraete de gouden medaille weg te kapen. Het team van Juta Ottevaere en Jente Boelaert behaalde een knappe 7de plaats. Klara De Baets en Lore Vandergheynst eindigden op een 18de plaats.

In de categorie van de 11-jarigen werd het team met Louise Caryn en Ine Claus 6de. Dit team behaalde goud op de onderdelen speed en doubles. Het team met Moon Goeminne en Kaat Vanalderwierelt werd 8ste. Tijdens het weekend vond ook de challenge day plaats. De recrea+ skippers namen deel aan deze wedstrijd. In de categorie sprinkhaantjes werd Recrean Flore (Flore, Zita, Tinneke en Maya) 3e en in de categorie kikkers werd Recrean Fitz (Fitz, Edgar, Lena en Amani) 10e met een bronzen teamchallenge.