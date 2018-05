Recrean legt eerste padelpleinen van stad aan 25 mei 2018

Aan zijn sportcentrum Recrean in Oudenaarde bouwt Jan Vercammen twee padelpleinen. Het zijn de allereerste in Oudenaarde. "Padel is de jongste vijf jaar enorm in opmars. Ik wou hier al eerder mee beginnen, maar heb toch bewust gewacht tot de sport helemaal is doorgebroken. Nu hebben we een breed draagvlak en kan ik gerust zijn dat mijn investering niet voor niets is geweest", gelooft Vercammen. "We gaan hier een club starten en zelfs een competie organiseren, maar heel belangrijk is te weten, dat iedereen hier kan komen spelen. Er bestaan in de regio al enkele padelterreinen, maar die zitten bij tennisclubs. Blijkbaar is dat voor sommigen nog een drempel om erin te stappen. Hier hoeft die schroom niet. Wie zin heeft in een uurtje padel, komt het terrein reserveren", vertelt Jan. Er is wel nog wat werk aan zijn pleinen: de officiële opening is op donderdag 31 mei. (DCRB)