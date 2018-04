Recordopkomst voor Paastornooi darts in café De Winter 12 april 2018

Op paasmaandag organiseerden Pascal en Wout Vilyn hun jaarlijkse dartstornooi in café/zaal De Winter aan de Nestor de Rièrestraat en dit op 5 'blokken'. En nooit eerder was de opkomst groter voor dit gebeuren, want er traden zomaar eventjes 56 mannen en 16 vrouwen in het strijdperk voor de rijke prijzentafel van 400 euro aan reuzechocoladefiguren. Winnaar werd uiteindelijk John Desreumaux, die het haalde van Dave Kerrewijn. John totaliseerde ook de hoogste uitworp met 126 waarvoor hij nog bedacht werd met een mand wijn geschonken door Dave Vandenbossche.





(MAN)