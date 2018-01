Recordaantal schaatsers op ijspiste 02u36 0 Foto André Marlier

De ijspiste op de Grote Markt in Oudenaarde was een groot succes. Met 11.512 schaatsers kwam er een recordaantal langs. Op de laatste zaterdag dat de ijspiste open was, werd ze gerund door de supportersclub van wielrenster Kim de Baat, gevestigd in café De President aan de Galgestraat. Kim, die vorig jaar enkele overwinningen behaalde en dit seizoen de kleuren van Lares-Waowdeals verdedigt, stond zelfs samen met Ann De Meyer en Yana Cordonnier in de chalet waar een natje en een droogje kon genuttigd worden.





(MAN)