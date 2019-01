Record: ijspiste op Markt in Oudenaarde lokte maar liefst 14.061 schaatsers Ronny De Coster

07 januari 2019

16u18

Bron: Eigen berichtgeving 5 Oudenaarde Maar liefst 14.061 schaatsers hebben in de eindejaarsperiode rondjes gedraaid op de ijspiste die het stadsbestuur op de Markt van Oudenaarde had aangelegd. “Dit is een absoluut record: er waren ruim tweeduizend schaatsers méér van vorig jaar. Het succes ligt in de grootte van de piste en het stijgende succes van de kerstmarkt”, gelooft sportschepen Peter Simoens (Open Vld).

Doorgaans lokt de ijspiste in Oudenaarde tussen de tien- en de twaalfduizend schaatsers. Vorig jaar stopte de teller op 11.700, maar in de afgelopen eindejaarsperiode zijn maar liefst 14.061 schaatsers geregistreerd.

“Het is een fenomenaal cijfer”, reageert sportschepen Peter Simoens. “Onze piste is de enige in de Vlaamse Ardennen en blijkbaar ook de grootste in de ruime omgeving. Wij hadden een ijsvlakte van zeshonderd vierkante meter, terwijl dat elders minder dan vijfhonderd is. Van veel schaatsers kwam het commentaar dat ze daarom liever naar Oudenaarde kwamen schaatsen. Ook de organisatie van initiatielessen heeft veel volk gelokt. Er waren altijd meer kandidaten dan plaatsen”, zegt de schepen.

Kerstmarkt

“Andere factor die volgens mij ook zeker ook heeft meegespeeld, is het stijgende succes van de kerstmarkt. Als daar veel volk naartoe komt, heeft dat natuurlijk een invloed op het aantal schaatsers. En we hebben een vernieuwde Markt: het is een totaalpakket dat kennelijk almaar maar mensen aanspreekt. We kunnen daarover alleen maar tevreden zijn”, besluit Simoens.