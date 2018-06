Rechtszaak tegen burgemeester onontvankelijk STAD MOET ZICH VERANTWOORDEN VOOR ARBEIDSONGEVAL RONNY DE COSTER & LIEKE D'HONDT

23 juni 2018

02u55 0 Oudenaarde De rechtszaak tegen burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) en zijn stadssecretaris is op de lange baan geschoven. De Meulemeester en de secretaris moesten zich verantwoorden voor een zwaar arbeidsongeval, maar de dagvaarding blijkt onontvankelijk.

Op 26 oktober 2015 ging stadsarbeider Stefaan D.V. met een boorhamer aan de slag om een put te maken onder een voetpad in Bevere. Dat was nodig omdat er een riolering verstopt zat. Tijdens de graafwerken raakte de machine van de stadsarbeider een zware elektriciteitskabel waarop 10.000 volt stond. De man werd weggeslingerd en liep zware brandwonden op door de steekvlam die was ontstaan.





Het slachtoffer verkeerde enige tijd in levensgevaar. Er kwam een onderzoek naar het ongeval en in 2017 werden de burgemeester en de stadssecretaris van Oudenaarde gedagvaard. Het parket vond dat zij onvoldoende preventiemaatregelen hadden genomen bij de graafwerken. In de aanklacht stond ook te lezen dat het slachtoffer niet was opgeleid voor dergelijk werk. De stad had bovendien nagelaten een coördinator aan te stellen en had vooraf de eigenaar van de elektriciteitskabel moeten raadplegen en de kabels moeten lokaliseren.





Onontvankelijk

Nadat de zaak al enkele keren werd uitgesteld zodat de partijen konden proberen om onderling tot een akkoord te komen, zou de zaak gisteren eindelijk behandeld worden.





Ook dat kon uiteindelijk niet doorgaan omdat plots bleek dat de dagvaarding voor De Meulemeester niet ontvankelijk was. Als volksvertegenwoordiger heeft hij namelijk parlementaire immuniteit. Tenzij die onschendbaarheid wordt opgeheven, kan hij niet strafrechtelijk vervolgd worden. "Het parket is dat blijkbaar uit het oog verloren", zei Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de burgemeester. Hij vond het jammer dat de zaak niet kon doorgaan. "We hadden de zaak graag ten gronde behandeld, want de burgemeester treft geen schuld. We hadden liever de kans gekregen om dat duidelijk te maken in de rechtbank. De burgemeester is ook erg begaan met het lot van het slachtoffer."





Psychisch zwaar

Voor de stadsarbeider die zwaargewond geraakte, betekent deze wending dat de zaak op de lange baan wordt geschoven. Dat is zwaar om te verduren voor hem en zijn familie. "Mijn man heeft een lange revalidatie achter de rug en moet ook vandaag nog werken aan zijn herstel. Ook psychisch weegt het zwaar dat er nog niemand verantwoordelijk is gesteld voor zijn ongeluk", reageerde de vrouw van het slachtoffer. Het proces is nu voor beide beklaagden voor onbepaalde duur uitgesteld, in afwachting van een beslissing van de procureur-generaal. Hij kan de opheffing van de parlementaire immuniteit van De Meulemeester vragen en opnieuw dagvaarden.