Reacties verdeeld over weghalen knip op Markt 12 april 2018

02u39 0 Oudenaarde De reacties op het weghalen van de knip op de Markt in Oudenaarde zijn verdeeld. "Paniekvoetbal", reageert sp.a. "Door verschillende opstellingen te proberen, kunnen we de beste oplossing weerhouden", zegt onafhankelijk raadslid Hilde De Smet.

Het circulatieplan op de nieuwe Markt zorgt al meer dan vier maanden voor commotie. Om aan de verzuchtingen van handelaars en inwoners tegemoet te komen liet het stadsbestuur dinsdag weten dat het de knip uit de Markt haalt, waardoor doorgaand verkeer opnieuw mogelijk wordt. Die proefopstelling wordt op 1 mei ingevoerd en is zes maanden van kracht. "Dit is paniekvoetbal. Dit voorstel zal niet zorgen voor een bloeiend handelscentrum. In de Broodstraat creëert men op die manier trouwens een gevaarlijk kruispunt. Op het inspraakmoment waren twee zaken heel duidelijk. De handelaars wilden passage en bereikbaarheid voor hun zaken. De bewoners wilden veiligheid. Met dit circulatieplan krijgen we geen van beiden", zegt Maarten Blondeel. Onafhankelijk gemeenteraadslid Hilde De Smet is tevreden dat het schepencollege beslist heeft om een proefopstelling van 6 maanden in te voeren met een doorgang via de Voorburg. "Het is net door de verschillende opstellingen te proberen dat we uiteindelijk tot een goede oplossing kunnen komen voor de verschillende groepen van weggebruikers", vindt ze. (FEL)