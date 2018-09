Rallyteam schakelt naar hogere versnelling Streekpiloten Pieter Tsjoen, Vincent Verschueren, Fred Miclotte en Tim Van Parijs dagen elkaar uit Ronny De Coster

06 september 2018

12u34 0 Oudenaarde Voor de vierde keer vindt zondag in Oudenaarde de Aarova Rally Sprint plaats. “Qua parcours verandert er niets, maar we koesteren plannen om uit te breiden naar Belgisch kampioenschap. Want de belangstelling van onder meer sponsors voor dit spektakel wordt almaar groter”zegt Jan Huyghe, pr-man van de vzw Superstage, dat samen met de Oudenaardse vzw Rally Team de rallysprint organiseert.

8,8 kilometer lang is het parcours waarover de rallywagens zondag scheuren. De start ligt in de Tuintjesstraat in Bevere en arriveren doen de deelnemers op de kasseien van de Doorn. Alle wagens leggen dit traject vier keer af.

“Daarmee doen we exact hetzelfde als vorig jaar”, zegt Hugo Van Opstal, woordvoerder van de vzw Superstage uit Ieper. Die is samen met de vzw Rallyteam van Tom Blockeel, Kurt Vandeputte en Davy Cnudde de organisator van de rallysprint. Het initiatief voor de rallysprint kwam drie jaar geleden van Thierry Snauwaert, directeur van de beschuttende werkplaats en rallyfanaat. Snauwaert is zelf ex-piloot.

Streekrenners

“In de drie jaar dat we hier bezig zijn, is de rallysport in Oudenaarde echt gaan leven. Een rallysprint zoals we die hier organiseren, is kleiner dan een ‘echte’ rally, maar dat heeft voordelen. Als toeschouwer moet je je niet verplaatsen om het verloop van de wedstrijd te volgen. Dat maakt de beleving heel anders. En wat zeker ook een grote rol speelt in het succes van de Aarova Rally Sprint in Oudenaarde is de deelname van plaatselijke piloten. Pieter Tsjoen, Vincent Verschueren, Fred Miclotte en Tim Van Parijs dagen elkaar hier uit en lokken op hun beurt ook veel volk naar de wedstrijd”, weet Van Opstal.

Groeien

De organisatie koestert al plannen om met het evenement een versnelling hoger te schakelen. “We hebben de ambitie om te groeien en die is ook heel concreet: in 2020 willen we de Aarova Rally Sprint hier in Oudenaarde uitbreiden met nog meer ritten en organiseren als proef in het Belgisch kampioenschap”, kondigt Van Opstal aan.

Uitstraling en veiligheid

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) is best wel trots met het enige Oost-Vlaamse rally-evenement in zijn stad. “Ik zie dat toch ook weer als een groot evenement dat Oudenaarde een grote uitstraling geeft”, zegt De Meulemeester. “Het is nu de vierde keer, dat betekent dat het allemaal ook al een beetje vlotter gaat: er is al wat routine. We er natuurlijk wel op toezien, dat door routine de aandacht voor de veiligheid van omwonenden, publiek en deelnemers zeker niet verslapt. Ik heb daarin het volste vertrouwen. De organisatie en onze veiligheidsdiensten zijn al maanden bezig met de voorbereiding”, zegt de burgemeester.

Mark with a K

Op het terrein zijn medewerkers intussen al druk in de weer om het parcours klaar te stomen en tenten op te zetten. Dit jaar zijn maar liefst 700 vips aangemeld en er staat vrijdag in de publiekszone aan de Pruimelstraat ook al een after work party op het programma met de Zottegemse dj Daddy Cool, dj Koen uit Oudenaarde en de razendpopulaire Belgische dj Mark with a K en Mc Chucky.

Kaarten voor die party kosten 7 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa.Voor een ticket voor de rallysprint van zondag betaal je 10 euro (15 euro ter plaatse).

Meer info: www.aarovashortrally.com