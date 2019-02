Raadkamer houdt verdachte van brandstichting in Eine nog minstens maand in voorhechtenis Ronny De Coster

15 februari 2019

11u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde De vrouw, die vorige maand is aangehouden voor de brandstichting bij haar buren aan de Klaproosstraat in Eine, blijft nog minstens een maand in voorhechtenis. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde vandaag beslist.

Niet alleen de auto van de buren van Myriam P., maar ook de carport waarin hij geparkeerd stond, ging in de vlammen op, nadat de vrouw er op zondagavond 13 februari het vuur aan stak.

De verdachte verklaarde bij haar verschijning vier weken voor de raadkamer al, dat ze zelf niet weet waarom ze tot de brandstichting is overgegaan.

Psychiatrisch verslag afwachten

“Mijn cliënte is iemand die begeleiding nodig heeft”, zegt de Gentse advocate Tine Coddens, die de vrouw verdedigt. “Zij hoort niet thuis in de gevangenis. Maar het is nu nog wachten op het verslag van de gerechtspsychiater. Intussen heeft de raadkamer beslist om mijn cliënte in de cel te houden. Tegen die beschikking tekenen we ook geen beroep aan. Dat heeft geen zin zolang het onderzoek niet is afgerond”, bedenkt de advocate.