Quizzen met NOX.X 24 april 2018

02u50 0

Voor het eerst in zijn 17-jarig bestaan organiseert vzw NOX.X een eigen quiz voor geoefende en gelegenheidsdeelnemers. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 28 april in het Bernarduscollege aan de Hoogstraat 30 in Oudenaarde. De quiz wordt gespeeld door maximaal veertig ploegen van elke vier personen. Deelnemen kost 20 euro per team, te betalen op de dag van de quiz zelf. Inschrijven per mail naar quizz.noxx@gmail.com. (DCRB)