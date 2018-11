Quinten Goethals signeert zaterdag op de Boekenbeurs in Antwerpen Ronny De Coster

21u24 0 Oudenaarde Quinten Goethals (16) uit Leupegem signeert zaterdag op de Boekenbeurs in Antwerpen zijn fantasyroman “De Rand van de Wereld”.

Quinten bracht dit jaar al zijn tweede boek uit. “De Rand van de Wereld” is een vervolg op de roman “De Verbeelding”, die hij twee jaar geleden heeft geschreven. Net als toen mag de jonge schrijver dit jaar weer signeren op de Boekenbeurs. Op zarterdag 10 november van 11 tot 13 uur is Quinten te vinden in Hal 4, stand 405.

De paperback “De Rand van de Wereld” is uitgegeven bij Beefcake Publishing en ook verkrijgbaar bij Boekhandel Beatrijs en Standaard Boekhandel in Oudenaarde en in alle grote boekenwinkels. Het boek kost 20 euro.