Quinten Goethals (16) brengt al tweede eigen roman uit Ronny De Coster

26 augustus 2018

02u27 0 Oudenaarde Quinten Goethals uit Oudenaarde verbaast lezend Vlaanderen: op zijn zestiende brengt de Leupgemnaar al zijn tweede boek uit. “Het is een vervolg op de roman die ik twee jaar geleden heb geschreven en die heel goed onthaald werd”, vertelt de jonge schrijver.

Quinten is zelf een fervente boekenlezer.

”Eerst was ik gek op de werken van Geronimo Stilton. Daarna heb ik die van Harry Potter verslonden. Ook Lord of the Rings en Hobbit zijn helemaal mijn ding. Op een dag schoot het door mijn geest dat ik misschien ook wel zo’n avontuurlijk verhaal kon bedenken en uitschrijven. Ik heb een leeg blad genomen en heb een storyboard gemaakt”, vertelt Quinten, hoe hij twee jaar geleden de jongste Vlaamse romanschrijver werd.

Vervolgroman

Vandaag ligt in de boekenwinkel “De Rand van de Wereld”, Quintens tweede roman.

“Dit is eigenlijk het vervolg van mijn eerste boek. Daarin vertelde ik het verhaal van een broer en zus, die boodschappen doen. Om sneller te gaan, kiezen ze in de winkel elk hun eigen weg. Zus is eerst klaar en gaat al buiten. Een oud pand trekt haar aandacht. Ze stapt binnen en wordt met een flits in een andere wereld gebracht. De broer overkomt hetzelfde. Maar vinden ze elkaar nog terug? Dat was het open einde van het eerste boek. Het is wel handig, maar niet echt nodig dat je het eerste verhaal gelezen hebt om aan het tweede te beginnen. Al heb ik zelf natuurlijk het liefst dat de mensen ze allebei verslinden”, knipoogt de jonge auteur.

En al derde op komst

“De Rand van de Wereld” is een verhaal dat wél eindigt. “Daarop voortborduren voor een derde deel zit er dus niet in. Maar geen nood: ik ben intussen al aan een derde boek begonnen. De inspiratie blijft komen”, prijst Quinten zich gelukkig.

De paperback “De Rand van de Wereld” is uitgegeven bij Beefcake Publishing en te koop in alle grote boekenwinkels en ook bij bol.com. Het boek kost 20 euro.