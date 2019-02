Qubus weer mega-speeltuin in de krokusvakantie Ronny De Coster

27 februari 2019

17u11 0 Oudenaarde Tijdens de krokusvakantie wordt de Oudenaardse evenementenhal De Qubus weer vijf dagen lang een indoor speeltuin. “Er zullen meer attracties zijn dan bij vorige edities, maar daardoor is de capaciteit wel kleiner", zegt organisator Peter Decordier.

De vakantiespeeltuin in de Qubus is ooit begonnen, omdat er in de regio een duidelijk gebrek was aan dergelijke infrastructuur. “Intussen zijn er wel verschillende vaste indoor speeltuinen bijgekomen, maar onze speelweek in de Qubus blijft een grote publiekstrekker. Vorig jaar noteerden we een recordopkomst van 1.500 kinderen”, motiveert organisator Peter Decordier waarom hij de evenementenhal volgende week weer vol speeltuigen zet.

“Zoals altijd gaan we ook nu weer zorgen voor totaal nieuwe attracties, want ik geloof dat daarin ons succes schuilt: we proberen altijd weer te verrassen. Hier hebben we alvast een puntje vòòr op vaste speeltuinen, die uiteraard niet om de haverklap hun inrichting en aanbod kunnen veranderen”, vergelijkt Decordier.

Meer attracties, minder kinderen

De mega-indoorspeeltuin vindt dit jaar plaats van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart. Dit jaar zijn er meer attracties dan de voorbije jaren. Daardoor is de capaciteit lager: er worden maximaal 300 kinderen toegelaten. Vooraf reserveren is daarom een goed idee. Het kan met een mail naar peter@dequbus.be.

De speeltuin is open van maandag tot vrijdag van 13 tot 18 uur. De toegang bedraagt 7 euro. Ouders, grootouders en/of begeleiders mogen gratis binnen. Voor hen is een aparte cateringruimte voorzien.