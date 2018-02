Qubus is hele vakantie lang grote kinderspeeltuin 13 februari 2018

02u55 0 Oudenaarde Sinds gisteren, en nog de hele krokusvakantie lang, is evenementenhal De Qubus in Oudenaarde een speelparadijs voor de kinderen.

Uitbater Peter Decordier heeft de evenementhal volgestouwd met springkastelen en kermisattracties. "We doen dit intussen al een paar jaar en we proberen toch altijd om met verrassende speeltoestellen voor de dag te komen", zegt Decordier.





Vooral de bumper cars, een moderne variante van de autoscooter, kenden gisteren alvast veel succes, net als de draaimolen. "Grote springkastelen doen het altijd goed en we hebben ook een afzonderlijke speeltuin voorzien voor de allerkleinsten, zodat die niet onder de voet gelopen worden", vertelt Decordier.





De indoor speeltuin in de Qubus is open van maandag tot vrijdag van 13 tot 18 uur. De toegang bedraagt 6 euro. Ouders, grootouders en/of begeleiders mogen gratis binnen. Voor hen is een aparte cateringruimte voorzien. Vooraf reserveren met en mail naar peter@dequbus.be is aanbevolen, omdat om veiligheids- en comfortredenen maximaal 300 kinderen tegelijk worden toegelaten. (DCRB)