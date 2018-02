Qubus is hele vakantie grote indoor speeltuin 09 februari 2018

02u33 57

Evenementenhal De Qubus in Oudenaarde wordt de komende krokusvakantie omgevormd tot grote indoor speeltuin.





"Met deze speeltuin in de vakantie zijn we ooit begonnen omdat er in de regio een duidelijk gebrek was aan dergelijke infrastructuur. Intussen zijn er wel verschillende vaste indoorspeeltuinen bijgekomen. Dat wij erin slagen om gemiddeld aan wel 1.500 deelnemers te geraken, komt doordat we dit maar één keer per jaar doen en vooral ook doordat er elk jaar nieuwe en spectaculaire dingen te ontdekken zijn", zegt organisator Peter Decordier.





De mega indoorspeeltuin vindt dit jaar plaats van maandag 12 tot en met vrijdag 16 februari. "Elk jaar voorzien we andere speeltuigen en dat is dit jaar ook zo. Thema deze keer is 'pretpark' met naast de grote attractiebanen en spectaculaire springkastelen ook een draaimolen en zelfs botsauto's", kondigt Decordier aan. In de foyer van De Qubus is er ook een aparte peutertuin met mini ballenbad, springkasteel en glijbanen.





De speeltuin is open van maandag tot vrijdag van 13 tot 18 uur. De toegang bedraagt 6 euro. Ouders, grootouders en/of begeleiders mogen gratis binnen. Voor hen is een aparte cateringruimte voorzien. Vooraf reserveren met en mail naar peter@dequbus.be is aanbevolen, omdat om veiligheids- en comfortredenen maximaal 300 kinderen tegelijk worden toegelaten. (DCRB)