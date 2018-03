Publieksdorp Ronde dubbel zo groot 17 maart 2018

02u38 0 Oudenaarde De Ronde van Vlaanderen moet nog meer een volksfeest worden in Oudenaarde. De publiekszone aan de aankomst wordt daarom dubbel zo groot en krijgt behalve springkastelen ook een podium waarop de renners zullen gehuldigd worden. Studio Brussel zal er tijdens en na de koers instaan voor ambiance.

De aankomstzone aan de finish in de Minderbroedersstraat nog aantrekkelijker maken voor het publiek. Dat was dit jaar het doel van de stad Oudenaarde en Ronde-organisator Flanders Classics. "De Ronde belooft meer dan ooit een volksfeest te worden", steekt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) niet zonder trots van wal. "De publiekszone aan de finish wordt dubbel zo groot en zal zo bijna 2.000 vierkante meter beslaan. Er komen grote schermen om de koers te volgen, drank- en eetstanden, kinderanimatie waaronder springkastelen en voldoende sanitair." Ook Studio Brussel krijgt een stek in het publieksdorp en zal dus niet langer uitzenden vanop het Droesbekeplein. "Linde Merckpoel en Stijn Vlaeminck zullen er zowel tijdens als na de koers instaan voor de ambiance. Nieuw is ook dat de renners nu in het publieksdorp op een podium zullen gehuldigd worden. Supporters zullen er zich dus geen seconde vervelen."





Shuttle

Het centrum van de stad zal al vanaf zaterdag, wanneer de Ronde voor wielertoeristen wordt gereden, enkel nog te voet of met de fiets bereikbaar zijn. "Dit om de beleving te versterken", vervolgt De Meulemeester. "Er wordt een shuttle ingelegd tussen de parkings op de industriezone Bruwaan en het centrum met bussen van De Lijn. In de industriezone De Meersbloem zal eveneens geparkeerd kunnen worden, waarna men via de brug over de Schelde het stadscentrum kan binnen wandelen." De NMBS legt ook extra treinen in op zondag en dankzij een samenwerking met The Outsider zal op de voormalige camping Kompas aan de Donkvijver opnieuw gekampeerd kunnen worden.





Oudenaarde blijft nog zeker vijf jaar de aankomstplaats van de Ronde. De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Flanders Classics werd gistermorgen ondertekend in het Centrum Ronde van Vlaanderen. "De Ronde krijgt internationaal een steeds grotere uitstraling, waardoor we alsmaar meer buitenlandse toeristen over de vloer krijgen. Er zijn enkel positieve gevolgen voor onze stad", meent de burgervader. Wouter Vandenhaute, de grote man achter de Ronde, liet op zijn beurt weten aangenaam verrast te zijn over hoe snel Oudenaarde zich tot wielerstad van Vlaanderen ontpopte. "Deze relatief kleine provinciestad kan zich perfect meten met grote steden als Gent of Antwerpen", aldus Vandenhaute.





(TVR)